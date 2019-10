"Ascensori posti sotto sigillo e inquilini segregati in casa"

Gli ascensori non funzionavano da tempo e il 25 marzo scorso, il Comune aveva anche disposto di apporre i sigilli agli impianti. "Da allora, per alcuni degli inquilini dello stabile Atc di via Castigliano, è di fatto impossibile uscire di casa". A sostenerlo il consigliere comunale, Michelangelo Catricalà e il consigliere regionale Sean Sacco del Movimento 5 Stelle che, sulla vicenda, ha anche presentato un'interrogazione regionale.

"Anziani e disabili sono di fatto segregati in casa a causa di ascensori non funzionanti da tempo - spiegano Sacco e Catricalà - Il Comune ha posto i sigilli agli ascensori di due stabili il 25 marzo 2019. Da allora nessun addetto di Atc si è preso cura dei macchinari che, a circa un anno dal guasto, continuano ad essere fermi. Da evidenziare come la stessa Atc abbia approvato specifiche determine risalenti addirittura a novembre e dicembre 2018 per riparare gli ascensori alle quali non è seguito alcun intervento. In questi documenti si legge che occorre garantire l’esigenza di “celerità” che caratterizza gli interventi urgenti e indifferibili, che comportano un pericolo imminente a persone e/o cose. Tutto ciò nonostante lo stesso regolamento di Atc Nord parli molto chiaro: è all'azienda che compete l’installazione e la manutenzione straordinaria; all’assegnatario la manutenzione ordinaria e periodica e i relativi canoni in abbonamento”.



Nell'interrogazione regionale, Sacco chiede "Cosa aspetta Atc a intervenire? E visti numerosi casi segnalati negli ultimi anni, come intende intervenire la Regione Piemonte per migliorare i servizi in capo all'Agenzia Territoriale della Casa quadrante Nord? I cittadini delle case Atc meritano risposte concrete, il prima possibile".