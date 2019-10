Velo Club: ultime gare della stagione - LE FOTO

Ultime gare su strada di questa stagione per i ragazzi del Velo Club.

Domenica 30 settembre, cinque tesserati hanno partecipato alla Granfondo Città di Loano, gara in terra ligure di 96 km e 1800 metri di dislivello. Ottimi risultati per Andrea Michelone, 77° assoluto e 9° di categoria, Domenico Cavallaro 270° (25° cat.), Luigi Vitali 284°, Giorgio Vettori 285° (8° cat.) e Josè Aportone 333°, sul totale di circa 600 partecipanti complessivi.

Contemporaneamente a Casale Monferrato Nazzareno Cavallaro, Gabriele Schianta e Francesco Tambone prendevano il via alla randonee dei Castelli, manifestazione non agonistica di circa 100 km lungo le dolci colline del Basso Monferrato.

Una settimana dopo, domenica 6 settembre, la prestigiosa Granfondo 3 Valli Varesine, ottimamente organizzata dall’asd Alfredo Binda con l’UCI (Unione Ciclistica Internazione) e valevole come gara di qualificazione per i Campionai del Mondo Granfondo, vedeva la partecipazione di Mirco Alghisi, Gabriele Schianta e Luigi Vitali; sul veloce ma selettivo percorso medio di 100 km e 1500 metri di dislivello Alghisi coglieva un ottimo 71° finale e 12° di categoria, per Schianta invece percorso lungo concluso in 236° posizione (49° di categoria), su un totale di circa 2000 partenti.

Nello stesso momento il “ciclostorico” del Velo Club Vercelli Massimo Vajani si cimentava, dopo numerose esperienze delle edizioni passate, nell’Eroica di Gaiole del Chianti, la più prestigiosa manifestazione a carattere ciclostorico riservato a bici vintage. Vajani, in sella alla sua Gios vintage e vestito alla moda dei ciclisti degli anni 50/60/70, ha concluso ottimamente l’inedito percorso di 106 km e 1770 metri di dislivello.

E per finire Roberto Carretta si schierava al via della gara di Ciclocross a Cigliano, avviando quindi per il Velo Club la seconda stagione ciclocross dopo l’esordio dello scorso anno con lo stesso Carretta e Gianluca Lagiorgia.