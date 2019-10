Camminata sui binari per chiedere la riapertura della Santhià - Arona

"Camminata sui binari" della Santhià - Arona, sabato 12 ottobre nel tratto tra Carisio a Santhià.

A organizzare l'appuntamento è AFITS che intende in questo modo tenere alta l'attenzione sulla necessità di ripristinare il traffico ferroviario sulla linea Santhià-Arona, sospeso nel 2012. Una richiesta che, però, si è finora scontrata con i costi economici di una riattivazione che, secondo la Regione, servirebbe a non più di 50 viaggiatori al giorno comportando, secondo i dati forniti dall'assessore regionale, un esborso di 3 milioni di euro in più rispetto ai costi del servizio su gomma.

Al termine della camminata sarà possibile pranzare a Santhià in un locale difronte alla stazione a un prezzo convenzionato, visitare la mostra fotografica “La Santhià-Arona per immagini, un viaggio sentimentale tra passato e futuro” allestita presso il Castello del Capitano ed eventualmente essere riaccompagnati a Carisio per il recupero del proprio di trasporto privato.

"La ferrovia è una servizio a uso degli utenti delle comunità - si legge in una nota degli organizzatori della marcia -; consente di avere dei collegamenti diretti con Torino e la Svizzera, alleggerisce il traffico su gomma dalle nostre strade e favorisce il trasporto in sicurezza via ferrovia".

L'appuntamento, per chi vuol partecipare, è sabato 12 ottobre con ritrovo al Municipio di Carisio alle 9.