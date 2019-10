Cantieri di lavoro per over 58 e due posti a tempo determinato

Il Comune aderisce al bando regionale per attivare i cantieri di lavoro, proponendo quattro progetti. Nella giornata di mercoledì è stata approvata la delibera per l’attivazione delle assunzioni a tempo determinato di persone disoccupate over 58. Della durata di 12 mesi, gli impieghi si esplicheranno nella realizzazione di opere e in interventi alla pubblica utilità in diversi ambiti: settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale: 3 persone da destinare agli interventi di pulizia per migliorar il decoro urbano (30 ore settimanali per ciascun partecipante); settore Politiche Sociali: 3 persone da destinare all’inserimento di ragazzi disabili presso il centro diurno Cascina Bargè, che si occuperanno di attività di natura agricola e accudimento di animali (30 ore settimanali per ciascun partecipante); settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni: 4 persone da destinare a servizi d’integrazione e sostegno agli sportelli di informazione e comunicazione alla cittadinanza, di cui uno destinato agli sportelli dei servizi demografici, presenza e assistenza presso gli impianti sportivi e strutture sportive e durante l’organizzazione di eventi (30 ore settimanali per ciascun partecipante); settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche: 4 persone da destinare all’attività manutentiva sul patrimonio edilizio, strade e suolo pubblico dell’Ente (30 ore settimanali per ciascun partecipante).

"Ci auguriamo che i quattro progetti presentati come risposta al bando regionale vengano accettati - spiega l'assessore al personale Ombretta Olivetti - poi i cittadini verranno informati sulle modalità di adesione al cantiere. La sinergia tra comune e Regione, così, continua e dimostra come l’attenzione alle problematiche dei cittadini sia sempre al centro dell’operare".