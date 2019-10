Campagna Amica sbarca a Crescentino

L'agrimercato di Campagna Amica approda anche a Crescentino: i prodotti agricoli del territorio arrivano in piazza Caretto dove, martedì 15 ottobre e, a seguire, ogni primo e terzo martedì del mese dalle 8 alle 13 troveranno spazio i banchi dei produttori di Coldiretti.

“Sarà un’occasione unica per acquistare frutta e verdura a Km zero – spiega il sindaco Vittorio Ferrero – ma si potranno trovare anche pane, formaggi, salumi ed altri prodotti coltivati nelle campagne piemontesi. Sarà un mercatino di qualità riservato esclusivamente ai produttori agricoli ed andrà ad arricchire la proposta commerciale che Crescentino offre sul territorio. Abbiamo, quindi, accolto con piacere la richiesta che ci è arrivata da Agrimercato di Vercelli e Biella per realizzare questo appuntamento di “Campagna Amica” volto alla promozione e valorizzazione del mondo rurale, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, anche nell’ottica che i prodotti a Km zero promuovono le produzioni tipiche locali, il cui trasporto è breve e quindi poco inquinante e rispettoso dell’ambiente, e che vengono così tutelate le esigenze dei consumatori sul fronte dei prezzi”.

Durante l’anno saranno previsti anche momenti dedicati all’organizzazione di laboratori, degustazioni guidate ed altre iniziative di promozione dei prodotti che saranno di volta in volta presentati in piazza. L’allestimento del Mercatino, organizzato dall’Associazione Agrimercato di Vercelli e Biella in collaborazione con Coldiretti Vercelli e il Comune di Crescentino, sarà all’inizio in via sperimentale per un periodo di sei mesi.