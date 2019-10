La nuova società: era l'unica strada percorribile

In molti ci hanno chiesto come mai è maturata questa scelta, seppur ci sia un altra compagine cittadina in lizza. Il motivo è più semplice di quel che si possa pensare: era praticamente impossibile collaborare con i responsabili dell'altra società, come già ampiamente documentato negli ultimi anni.

Dulcis in fundo ieri sera si è raggiunto il ridicolo con il ritiro presso il Palaisola dei trofei vinti nella storia dalla Società che ha avuto la fortuna di essere presieduta da Persone che hanno amato Vercelli e che ha dato tutto ma proprio tutto per l'hochey (e non cercato la buona uscita di migliaia di euro). Speriamo proprio che i predecessori con in testa il Presidentissimo Giuseppe Domenicale non si rigirino nell'aldilà.