I 40 anni del Canadà nel ricordo di Valerio Bassi

Quarant’anni di calcio con il Gsd Canadà celebrati con l’intitolazione del campetto polivalente in erba sintetica dedicato alla memoria di Valerio Bassi. E poi tanti amici che si sono ritrovati dopo un lunghissimo periodo al Centro sportivo Comunale “Renzo Maglione”, quella di sabato 5 ottobre è stata una giornata veramente indimenticabile e piena di ricordi, ma anche proiettata verso il futuro.

Dapprima si è tenuto il torneo triangolare amichevole del quarantennale con protagonisti i Pulcini del Gsd Canadà, del Torino Fc e della Fc Pro Vercelli 1892. La squadra di casa ha schierato la compagine della classe 2010 allenata da Stefano Ferraris e Davide Zucca, mentre Toro e Pro hanno giocato con i team del 2011. Le tre sfide hanno avuto la durate di tre tempi da 10 minuti ciascuno. Non è stata redatta alcuna classifica, ma tutti i baby calciatori sono stati premiati con una medaglia ricordo.

Le celebrazioni per la festa dei 40 anni del Gsd Canadà sono proseguite con la messa a suffragio degli amici scomparsi officiata dall’arcivescovo Marco Arnolfo con il parroco del Sacro Cuore don Augusto Scavarda.

Il momento clou è stato quello dell’inaugurazione del campetto dedicato a Bassi, indimenticato ex giocatore cresciuto nel Canadà e morto tragicamernte nel 2009. L’associazione “Amici di Ieio”, in collaborazione con il Gsd Canadà, ha creato la struttura che adesso occupa gli ex quattro campi di bocce all’aperto.