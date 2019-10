In campo nel segno dello sport e della lealtà

Anche quest'anno i ragazzi della media Avogadro e della primaria Rosa Stampa hanno partecipato allo stadio Piola di Vercelli alla manifestazione "Be active" legata alle giornate europee dello sport. Durante tutta la mattinata di mercoledì 25 settembre i più piccoli hanno provato, a rotazione,i giochi sportivi e storici preparati dall'organizzazione, mentre le scuole medie si sono sfidate in un quadrangolare di calcio a 5.

Queste le formazioni:

acc. Prof. Franzi

Sq.1 Fanicchia, Bushi, De Lorenzis, Benvenuto, Aiesi, Pezeta

Sq.2 Valmorri, Damagino, Morandi, Pasquali, Sossou, Hamza

Le gare disputate sotto l'egida del "Fair play games" e quindi autoarbitrate dai giocatori si sono svolte nel modo migliore evidenziando grande correttezza,onestà nelle decisioni e ottimo livello tecnico. Solo per la cronaca ricordiamo che alla fine, nella classifica virtuale, ha prevalso la squadra 1° dell'Avogadro. Terminate le competizioni ci sono state le premiazioni per tutti i partecipanti, che hanno ricevuto un attestato "be Active" per la partecipazione a questa bella giornata di sport.