Lega a Roma per la manifestazione di sabato: le adesioni

Anche la sezione provinciale di Vercelli Lega Salvini Premier aderisce alla manifestazione in programma il 19 ottobre di Roma, in piazza San Giovanni dalle ore 15. "Visto l’alto numero di partecipanti - spiega il resaponsabile organizzativo, Gian Carlo Locarni - la Lega Salvini Premier, a livello regionale, ha istituito un apposito treno per aderire e partecipare alla manifestazione. Manifestazione che vuol ribadire la contrarietà all’istituzione di quest'ultimo Governo in carica. Per i residenti della provincia di Vercelli che volessero partecipare e avere informazioni in merito, è possibile contattare il responsabile organizzativo Gian Carlo Locarni al 348.904.1401 o recarsi nelle sedi di sezione presenti sul territorio provinciale".