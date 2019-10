Tre bambini piccoli investiti da un Suv: uno è molto grave - VIDEO

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre, in corso Torino a Chieri.

Poco dopo le ore 10.30, su un'area esterna di pertinenza dell'asilo "La casa nel bosco", per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Toyota Land Cruiser, parcheggiata su un tratto in leggera salita, ha iniziato a muoversi all'indietro, investendo 5 bambini, 3 dei quali sono stati trasportati presso vari ospedali.

I piccoli coinvolti hanno tutti un'età compresa tra i 3 e i 4 anni. Il più grave, un codice rosso, è stato trasportato con l'elicottero del 118 al Regina Margherita di Torino, dopo essere stato intubato. Ha subito un politrauma, con trauma cranico toracico addominale. A breve finirà in sala operatoria per un delicato intervento neurochirurgico. La prognosi ovviamente è riservata.

Un secondo bambino, in codice giallo, è stato portato anche lui al Regina Margherita ma con un'ambulanza medicalizzata, mentre quello meno grave, in codice verde, è stato condotto all'ospedale di Chieri.

Intanto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica che ha portato all'investimento.