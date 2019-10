Mensa Amica: pasto completo (e cucinato sul momento) a 3 euro

Si chiama Mensa Amica ed è un servizio nato a Borgosesia per offrire un pasto caldo, ma soprattutto un'occasione di socializzazione, alle persone sole e in difficoltà economica. Dal lunedì al sabato, al Centro Anziani “Fratelli Allegri” di Via Marconi a Borgosesia, una cuoca professionista prepara pranzi curati in una cucina professionale con attrezzature nuove: grazie all'appoggio economico del Comune, il costo del pranzo è 3 euro, ma chi ha un Isee inferiore ai 3mila euro può pranzare gratuitamente. All'iniziativa, ora, ha aderito anche il Comune di Quarona e presto il servizio potrebbe essere esteso anche a Varallo, Valduggia e Serravalle.

A rederlo noto è Francesco Nunziata, rappresentante del Consiglio Comunale con diritto di voto al Centro Anziani: «Attivata grazie al sostegno del Comune di Borgosesia, Mensa Amica è nata per sostenere i cittadini in difficoltà, ma è aperta a tutti: chiunque può usufruire del servizio mensa, dall’impiegato in pausa pranzo alla persona sola che cerca un posto dove trovare il pranzo pronto e qualcuno con cui consumarlo. Mensa Amica - aggiunge - vuole essere un punto di riferimento per tutti, anche per i residenti nei Comuni limitrofi, che potranno accedervi alle stesse condizioni dei borgosesiani, grazie all’impegno delle loro amministrazioni di riferimento».



Il servizio prevede un pranzo servito alle 12, composto da un primo, un secondo con contorno, acqua, pane e frutta: «Il costo di 3 euro è dovuto all’intervento del Comune – aggiunge Nunziata – ma purtroppo questa cifra così contenuta anziché invogliare le persone a usufruire di Mensa Amica, pare aver avuto una funzione disincentivante: negli ultimi tempi il numero di coloro che pranzano al centro è diminuito, complice il timore di venire identificati come indigenti. In realtà – sottolinea l’amministratore - non è affatto così: si tratta di un'iniziativa volta a favorire la socializzazione in particolare delle persone sole, che possono trovare qui non solo un pasto ben cucinato e completo, ma anche qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere. Lo spazio dove il pasto viene consumato è ampio – continua Nunziata – ci sono quindi diversi tavoli, dove possono trovare posto anche lavoratori in pausa pranzo: nulla vieta, infatti, che anche loro possano pranzare al centro, sempre a 3 euro, utilizzando così una struttura recentemente rinnovata e dotata di tutte le attrezzature necessarie al servizio».

Gli Amministratori sottolineano un elemento che ritengono fondamentale: «Non ci si pone in concorrenza con bar e ristoranti della città – afferma Nunziata – qui il menù è fisso, ma la cosa fondamentale è che si garantisce un giusto nutrimento a fronte di una spesa sostenibile, anche con la possibilità di ritirare il pasto e consumarlo a casa propria».

Il sindaco Paolo Tiramani sottolinea il valore territoriale dell’adesione di Quarona: «E' un tassello in più al grande progetto di territorio unito con Borgosesia come capoluogo della valle, dove tutti i cittadini valsesiani potranno trovare servizi di qualità – commenta – un lavoro che ci vede uniti agli altri sindaci e che si sta concretizzando con grande soddisfazione di tutti noi, ma soprattutto con vantaggi per i cittadini».