Allarme bomba in Tribunale

Mattinata movimentata, quella di martedì, al Tribunale di Vercelli evacuato, intorno alle 11, per un allarme bomba.

Il personale, i magistrati, gli avvocati, gli addetti alla sicurezza e chi si trovava nel Castello per qualche processo o per altre pratiche hanno dovuto lasciare lo stabile in attesa dei controlli, che, vista la struttura, richiedono parecchio tempo. Sul posto i magistrati della vicina Procura e gli uomini della Digos che hanno compiuto i primi accertamenti in attesa del sopralluogo degli artificieri.

Intorno all'una la situazione ancora non era risolta.