Calcio Camminato: una grande giornata di sport - FOTOGALLERY

Secondo campionato nazionale di Walking Football, domenica, allo stadio Piola di Vercelli. Organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport e organizzata dalla Sezione Veterani di Vercelli con la collaborazione di Franco Balocco, ex calciatore e presidente delle Vecchie Glorie della Pro Vercelli, coadiuvati dal Direttivo del Walking Football UNVS. Ben 174 gli atleti (suddivisi in 12 squadre della categoria Over 50 e in 4 squadre Over 60) che si sono sfidati nei 30 incontri disputati nel corso della giornata.

La presenza di squadre provenienti da cinque regioni (Piemonte, Toscana, Veneto, Campania e Puglia) ha permesso anche alle formazioni di confrontarsi e di acquisire esperienza, elevando così l'asticella del livello tecnico.

A farla da padrona i giocatori del W.F. Novara, campioni uscenti, che hanno fatto man bassa dei titoli in palio. La finale della categoria Over 50 è stata vinta contro i veneti Bassanesi (1-0) grazie a una rete di Mazzarella. Gli altri premi di categoria sono andati a Remo Saggini della Asd Cameri Calcio come capocannoniere, Franco Primatesta dei Devils WF Borgomanero come miglior portiere, e a Francesco Ipsaro del W.F. Pisa, come miglior giocatore.

La categoria Over 60 ha visto i novaresi capitanati da Domenico Volpati, aggiudicarsi il titolo grazie all'1-0 messo a segno contro il WF Biella (rete di Ferraris). In questa categoria gli altri premi sono andati a Ferraris e Volpato, capocannonieri a pari merito con 3 reti, al miglior portiere Nicolò Sala del WF Alessandria, e a Domenico Volpati come miglior giocatore. E' stata anche istituita una speciale onorificenza a Pasquale Labbate che, con i suoi 79 anni, non ha voluto mancare nelle file del W.F. Minervino Murge ed è stato premiato come “ultra veterano” in campo.

Alla premiazione erano presenti l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Sabatino, Paola Piola, figlia dell'indimenticabile bomber Silvio, il vice presidente vicario della UNVS, Gianfranco Vergnano, il delegato regionale Antonino Muscarà, Luigi Leone, presidente della sezione UNVS di Vercelli e Tito De Rosa, presidente della sezione di Novara. Venerdì 11 ottobre alle 22 è in programma un servizio sul campionato trasmesso da Mediasport Channel, canale 814.

La giornata, infine, ha avuto anche un risvolto benefico, con una raccolta di fondi da parte della Lilt che ha raccolto offerte tra gli spettatori.