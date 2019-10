Prenditi cura della tua vista: iniziative gratuite di prevenzione

Prenditi cura della tua vista: sono tante le iniziative gratuite che si svolgeranno il 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della vista. L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni a difendere un bene prezioso qual è la vista.

Nella città di Vercelli la Giornata mondiale della vista verrà celebrata attraverso tre iniziative. Al Centro di Riabilitazione Visiva di in Via Dante 71 la cittadinanza potrà accedere gratuitamente a uno screening visivo (effettuato dall’ortottista Andrea Mazzone) che contempla la misurazione della pressione oculare, la quale, se elevata, costituisce uno dei principali fattori di rischio del glaucoma. L’esame risulta essere celere e indolore e va prenotato telefonando, entro mercoledì 9 ottobre all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti allo 0161/253539 il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì al Centro di Ipovisione dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 al numero 0161/54212.

Sempre al Centro di Riabilitazione Visiva dalle 12 alle 13 si terrà un incontro divulgativo sul tema della prevenzione e sulle innovazioni riferite alle patologie retiniche, tenuto da Vittorio Germinetti, Direttore della Struttura Complessa Oculistica dell’ASL di Vercelli.

Infine, nella stessa giornata del 10 ottobre, in corso Libertà angolo via Veneto, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 verrà predisposto un gazebo dove saranno distribuiti opuscoli informativi e gadget.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli, al fine di difendere il bene prezioso della vista, invita tutta la cittadinanza, vercellese e non solo, a partecipare a queste iniziative.