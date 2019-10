Torna dalla battuta di caccia e trova due gomme dell'auto tagliate

Ha dovuto far intervenire i carabinieri un cacciatore di 51 anni per un danneggiamento subito alla propria vettura. L'uomo, tornato alla sua auto dopo la mattinata nei boschi intorno alle 12,30 di domenica 6 ottobre in strada provinciale per Cerrione nel comune di Salussola, ha scoperto che due gomme erano a state tagliate. I militari intervenuti in regione Rio Freddo hanno constatato l'effettivo danno. Ora il cacciatore potrà sporgere denuncia contro ignoti. L'uomo intanto ha fatto intervenire un amico per risolvere il problema.