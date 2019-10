Borgosesia, nuova Tac all'ospedale: percorsi interni modificati

Partono i lavori per l'installazione della nuovaa Tac all'ospedale di Borgosesia e, da mercoledì 9 e fino al 21 ottobre prossimo, deve essere modificata la logistica di alcuni percorsi interni al nosocomio, utilizzati dai pazienti e personale.

Solo per giovedì 10 ottobre - data in cui la nuova macchina sarà portata all’interno dell’ospedale - sono state previste alcune variazioni nell’attività quotidiana: le attività ambulatoriali inizieranno dopo le ore 10; gli accessi diretti dell’ambulatorio di pneumologia (previsto il giovedì) saranno effettuati a partire dalle ore 10 fino alle ore 18 e l’attività della radiodiagnostica sarà limitata alle urgenze.

Nel periodo dei lavori di installazione dell'apparecchiatura diagnostica, gemella di quella di recente installazione a Vercelli, gli esami Tac saranno eseguiti con un'apparecchiatura mobile. Grazie a questa soluzione saranno comunque assicurati gli esami diagnostici per i pazienti inviati dal Pronto Soccorso, dalla Strutture di Degenza, dal Centro accoglienza e Servizi (CAS) per la parte oncologica e per tutti i pazienti ambulatoriali che hanno una classe di priorità definita urgente.

"L’impegno dell’Asl di Vercelli è massimo per limitare quanto più possibile i disagi - fanno sapere dalla direzione generale -. Si tratta, tuttavia, di lavori necessari per consentire l’avvio delle attività con una Tac di ultima generazione che di certo contribuirà ad offrire ai pazienti un servizio più elevato in termini di qualità diagnostica".