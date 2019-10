Offerte di lavoro

VERCELLI

1 - IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Mansioni: impiegata amministrativa

Requisiti: diploma scuola media superiore, conoscenza pacchetto office, discreta conoscenza lingua inglese, patente B in possesso di mezzo propri

Modalità d’inserimento: tirocinio durata 6 mesi, full time, orario di lavoro: 8.00/12.30 – 14.30/18.00, compenso 600,00 euro mensili netti

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: info@paolazziambiente.com

2 – TIROCINANTE BARISTA

Mansioni: addetto bar, caffetteria e gelateria

Requisiti: disponibile lavoro festivo, no serale

Sede di Lavoro: Vercelli

Modalità d’inserimento: tirocinio con indennità di partecipazione, disponibile lavoro festivo, no serale

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 91585

3 - BARISTA

Mansioni: addetto banco bar, caffetteria e gelateria

Requisiti: esperienza lavorativa documentata, disponibile lavoro festivo, no serale

Modalità d’inserimento: tempo determinato – full time

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 91584

GATTINARA

1 -TUTTOFARE IN ALBERGO

Mansioni: reception e addetta/o pulizie camere

Requisiti: patente b ed automunito/a

Tipologia d’inserimento: assunzione tempo determinato part time (inclusi sabato e domenica)

Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae specificando rif. 78463 alla mail: candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

2 – CAMERIERE/A ALBERGO

Mansioni: aiuto cameriere/a, barista e gestione cassa

Requisiti: patente b ed automunito/a

Tipologia d’inserimento: tirocinio full time

Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae specificando rif. 78401 alla mail: candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

BORGOSESIA

Sono on line i nuovi corsi di formazione professionale gestiti dall’agenzia formativa ENAIP PIEMONTE

https://www.enaip.piemonte.it/page/corsi.html#c18354

SANTHIA’ E SANTHIATESE

ASSISTENTE DI DIREZIONE

Mansioni: il ruolo prevede le attività tipiche dell’assistente di direzione, in stretto contatto con l’imprenditore e di supporto per la redazione di documentazione a progetti, relazioni, manualistica. A completamento della mansione sono previste attività legate al back office commerciale: elaborazione di offerte, corrispondenza commerciale, marketing telefonico

Requisiti: diploma di scuola media superiore o laurea, preferibile esperienza nelle mansioni, ottima conoscenza pacchetto office, discreta conoscenza lingua inglese, patente B – automunita

Sede di Lavoro: vicinanze Santhià (VC)

Modalità d’inserimento: tempo indeterminato – full time

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: selener1@libero.it con riferimento AD20

CRESCENTINO

1 –ASSISTENTE SOCIALE

Mansioni: assistere e seguire socialmente gli stranieri ospitati nel centro, compilare e aggiornare la loro documentazione personale, orientarli sul territorio

Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, laurea in servizio sociale, conoscenza programmi word ed excel, buona conoscenza inglese e francese, patente B – in possesso di mezzo proprio, preferibile distanza non superiore a 30/35 Km. dal luogo di lavoro

Sede di Lavoro: Cascinassa S.r.l. – Strada Cascinassa, 6 13044 Crescentino (VC) Frazione Monte

Modalità d’inserimento: tempo determinato, part time 8 ore settimanali 9.00/13.00 per due giorni alla settimana da concordare

Modalità di candidatura: contattare per colloquio conoscitivo il numero: 329 8413685

ADDETTO MACCHINA VERNICIATURA

Mansioni: addetto al carico e scarico di pezzi in plastica di piccole dimensioni su macchine automatiche orizzontali, lavoro che si svolge in piedi con una certa manualita’

L’azienda si occupa di verniciatura e stampa su parti in plastica (cosmetica e penne)

Requisiti: legge 68/99 (disabilita’)

legge 68/99 ART. 18

Tipologia d’inserimento: tempo determinato 12 mesi

Modalita’ di candidatura: inviare il cv alla seguente mail: opollone@agenziapiemontelavoro.it

COSTANZANA E RONSECCO

INFERMIERE PROFESSIONALE

Mansioni: infermiere professionale

Requisiti: preferibile esperienza nella mansione

Sede di Lavoro: presso Residenza Anziani di Costantana e Ronsecco (VC)

Modalità d’inserimento: tempo indeterminato, part time 30 ore settimanali. La ricerca è rivolta anche verso liberi professionisti in regime di partita iva

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: giulia.residenzacostanzana@gmail.com