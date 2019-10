Si perde nei boschi: salvato dopo una notte all'aperto tra pioggia e nebbia

Dopo ore di intervento è stato recuperato in buone condizioni l'uomo di 54 anni, residente a Scopello, per cui alle 19 di ieri, 6 ottobre, erano scattate le ricerche. Dai primi riscontri pare avesse intrapreso un'escursione tra Scopello e la Valsessera quando, a causa della pioggia e della nebbia, si è perso lungo la discesa tra la bocchetta di Navercio e la diga del Piancone a Portula, finendo in una zona di salti di roccia e cenge esposte da cui non riusciva più a uscire.

Sulle sue tracce i Vigili del fuoco di Biella, Vercelli e Novara oltre ai carabinieri e al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese i cui tecnici, una volta individuato grazie si segnali luminosi che lo stesso emetteva con la sua pila, si sono calati per circa 80 metri giù da un dirupo. Dopo averlo imbragato, l'uomo è stato recuperato con le corde verso l'alto fino al sentiero e ricondotto a valle, dove è giunto intorno alle 6, infreddolito e spaventato ma illeso.