Camion storici, porte aperte allo showroom della collezione Marazzato

Dopo il grande successo della Settima Edizione del raduno motoristico d’epoca ‘Motori & Sapori al Trompone’, che ha visto protagonisti, per nobili finalità benefiche e solidali, gli straordinari mezzi pesanti della ‘Collezione Marazzato’, torna puntuale in autunno l’appuntamento con le visite gratuite a quella che, universalmente, è riconosciuta e stimata come la più grande e completa raccolta italiana ed europea di autocarri d’epoca dinamici.

A Stroppiana, nel Vercellese, infatti, Sabato 12 Ottobre dalle ore 9.00 alle 17.00, con orario continuato non-stop, l’Associazione di Veicoli Storici ‘Quattro Assi Più’, presieduta dallo stimato ed eclettico collezionista Carlo Marazzato - noto industriale vercellese fondatore del ‘Gruppo Marazzato’, leader di settore in Italia nell’ambito delle soluzioni ecologiche per l’ambiente - organizza il ‘Porte Aperte’ gratuito per tutti gli appassionati che intendano conoscere e ammirare da vicino un ricco ed emozionante insieme privato di oltre 150 camion esposti del secolo scorso multimarca tra cui principalmente ‘Spa’, ‘Fiat’, ‘Om’, ‘Lancia’, ‘Isotta Fraschini’ e ‘Alfa Romeo: tutti perfettamente riportati all’antico splendore, nonché in grado di documentare perfettamente l’evoluzione del trasporto su gomma, dai primi anni del Novecento sino ai giorni nostri.

Un viaggio stimolante alla scoperta dei mezzi che hanno contribuito a ricostruire e costruire l’Italia dal Dopoguerra a oggi.

Per informazioni, è possibile telefonare al numero 0161 320311, oppure inviare una e-mail all’indirizzo associazione4assi@gmail.com.