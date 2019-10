Al via il censimento della popolazione: in campo 8 rilevatori

Nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per la seconda volta, l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive.



Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e quattrocentomila, in oltre 2.800 comuni.



Sul territorio del Comune di Vercelli, fino al 20 dicembre, saranno presenti 8 rilevatori e 1 coordinatore per attività di rilevazione su "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019”.

I rilevatori saranno muniti di cartellino identificativo con nome e foto.



Per la partecipazione al Censimento ci saranno due possibili modalità: alcune famiglie riceveranno a casa una lettera con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario; la famiglia potrà rispondere direttamente al questionario online, oppure richiedere aiuto secondo le modalità indicate nella lettera al Numero Verde nazionale o recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione; altre famiglie troveranno affissa sul proprio portone una locandina e riceveranno una lettera con l’avviso che un rilevatore verrà a intervistarle a casa; in questo caso la famiglia potrà contattare direttamente il rilevatore incaricato dal Comune ai riferimenti indicati sulla lettera e fornire le informazioni richieste dal questionario.



E' stato anche istituito un Ufficio Comunale - Centro comunale di Rilevazione, attivo dal giorno 7 ottobre al giorno 20 dicembre, presso il Palazzo Comunale - 1 piano - ex ufficio messi - tel. 0161596343 a cui i cittadini possono rivolgersi per informazioni o compilazione questionario.

L'ufficio sarà attivo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e venerdì dalle ore 13.30 alle ore 18.