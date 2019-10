Banca del Latte: 64 donatrici nel 2019

È una fonte di nutrizione preziosa che scorre sotto l’onda della sensibilità di chi sceglie di contribuire ad alimentarla. È la banca del latte materno dell’Asl di Vercelli che dalla sua nascita, 48 anni fa, ha contribuito a integrare i pasti dei neonati che più ne avevano bisogno.

Nella settimana che promuove in tutta Italia l’allattamento materno si valorizza ancor di più il ruolo di una struttura che negli anni ha lavorato in rete con il territorio e in particolare con la Pediatria e Tin dell’AOU Maggiore della Carità di Novara dove nel 2017 è iniziata la raccolta del latte umano donato. Nei primi sei mesi di attività il nido e la pediatria di Novara hanno fornito un grosso apporto alla raccolta, alimentando sempre più anche una cultura in tal senso. Sono 64 le mamme donatrici reclutate nel 2019, di cui 30 a Novara e 26 presso l’Asl di Vercelli. Risultati che testimoniano la fattiva, e ormai consolidata, collaborazione nell’ambito del dipartimento interaziendale materno infantile.

Le pediatrie di Vercelli e Novara sono, dunque, unite per favorire sempre più lo sviluppo di questa pratica. Il latte materno donato rappresenta per i più piccoli, soprattutto per i bimbi molto prematuri, una sorta di “farmaco salvavita” perché unico alimento completo, digeribile e assorbibile in quell’epoca di sviluppo, fonte di energia, di anticorpi e nutrimenti essenziali.

La creazione dello storico “Lactarium” della Pediatria dell’ASl di Vercelli si deve alla lungimirante azione della professoressa Paola Cerruti che nel 1971 - ben prima che linee guida internazionali ne sottolineassero il ruolo cruciale - iniziò ad utilizzare e pastorizzare il latte umano donato per integrare i pasti dei neonati che ne avevano bisogno. Un’attività mantenuta e valorizzata nel tempo anche sotto la guida del dottor Sandro Provera, già direttore della pediatria. Nel 2011 ci fu una sospensione del servizio per la necessità di rinnovare la struttura che ha poi riaperto nel 2014 grazie all’impegno dell’Asl di Vercelli e al contributo di molte associazioni vicine al progetto.

Recentemente anche la pediatria dell’Asl Verbano Cusio Ossola è diventata punto di raccolta e contribuirà a questo circuito virtuoso per la salute dei bambini.