Malore fatale per un alpinista 62enne

Un uomo residente a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, 62 anni, è morto nel pomeriggio di sabato, colto d un malore durante la salita della ferrata al Monte Mucrone. Proprio all'uscita del percorso ferrato, a quota 2300 metri, l'alpinista ha perso i sensi, accasciandosi al suolo. A lanciare l'allarme e a prestare le manovre di primo soccorso sono state un gruppo di persone che in quel momento si trovavano sul luogo dell'incidente e che hanno poi allertato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme alla delegazione di Biella e ai sanitari del 118. Purtroppo anche le manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico si sono rivelate inutili: al termine dell'intervento, reso complesso dalla nebbia che in quel momento era calata sulla zona, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'alpinista. In seguito all'autorizzazione del magistrato, la salma è stata prelevata e consegnata alle autorità al Santuario di Oropa.