Calcio Camminato: al Piola il secondo campionato italiano

Seconda edizione del campionato nazionale di Calcio Camminato, domenica 6 ottobre, allo stadio Piola. Promossa dall'Unione Veterani dello Sport di Vercelli, la manifestazione vede la partecipazione di ben 12 squadre nella categoria Over 50 e 4 nella categoria Over 60. Nato in Inghilterra nel 2011 e arrivato in Italia solo tre anni fa, il Calcio Camminato è una disciplina in forte espansione, che prevede squadre da cinque componenti più il portiere affrontarsi su un campo di 40×20. Tre le regole fondamentali: non si corre, non esistono contrasti ed è vietato crossare. Davanti alla porta c’è un’area a semicerchio di 6 metri riservata al solo portiere.

A Vercelli, tra gli Over 50 si giocheranno il titolo Alessandria Cosmos 2017, Bassano del Grappa, Biella Devils, Borgomanero, Cameri Calcio, Team Angelo Mello Casale Monferrato, Cecina, Minevino Murge, Novara, Penisola Sorrentina, Pisa, Pro Vercelli. Negli Over 60: Novara A, Novara B, Biella e Alessandria.

Si scende in campo alle 9.30 e si gioca con quattro match contemporanei da 25 minuti ciascuno. Dopo la pausa verso mezzogiorno, le gare riprenderanno alle 14. Dopo le 16 le premiazioni.

Al torneo sarà presente come giocatore Domenico Volpati, vincitore di uno scudetto nel Verona di Osvaldo Bagnoli, mentre Mediasport Channel (814 Sky) trasmetterà nella settimana successiva un ampio servizio dedicato al Campionato Nazionale di Walking Football.