Addio a Olga De Bianchi, artista e donna della Resistenza

Vercelli dice addio a Olga De Bianchi, figura storica della Resistenza e del dopoguerra vercellese: aveva 94 anni e, da tempo, aveva scelto come dimora la casa di riposo di piazza Mazzini. La salute l'ha abbandonata all'improvviso, dopo un malore che ha reso necessario il suo ricovero all'osperdale Samt'Andrea, dove è spirata domenica 6 ottobre.

Ffino alla scorsa primavera, Olga De Bianchi non ha mai mancato un 25 Aprile o una ricorrenza simbolica per la Resistenza. Nel 2016, si era fatta portare a Varallo per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ai Sacrari della Resistenza valsesiana e, solo pochi mesi fa, aveva abbracciato lo storico Alessandro Barbero al termine della sua orazione nell'anniversario del 25 Aprile. E ancora poche settimane fa, aveva affrontato un viaggio per visitare, insieme ai parenti, una mostra d'arte, quell'arte che era stata il filo conduttore di gran parte della sua esistenza.

Nata nel 1925 in una famiglia operaia, e sorella dello scultore Guido De Bianchi, Olga De Bianchi aveva frequentato i tre anni di avviamento al lavoro, senza terminare gli studi a causa della guerra. Giovanissima, venne coinvolta nella Resistenza, ricoprendo compiti di collegamento, trasportando materiale propagandistico e antifascista, fungendo da staffetta. Atti che, durante l'occupazione, potevano costarle la vita e che vennero poi ricordati in una pubblicazione curata da Gladys Motta per l'Istituto storico della Restitenza. Aveva raccontato le sue vicende, anche in tempi recenti, in alcuni incontri organizzati negli anni scorsi dall'Anpi e dall'Istituto storico.

Nel dopoguerra era divetata vetrinista, attività svolta fino alla pensione, lavorando come commessa in un negozio di tessuti in via San Paolo. Sempre nel dopoguerra, aveva sviluppato la sua passione per l'arte - e, in particolare, la ceramica - diventando docente dell'Istituto di Belle Arti di Vercelli, dove ha insegnato per 25 anni. Alla sua attività e alle sue opere, il museo Leone aveva dedicato una bella mostra, e la stessa Olga De Bianchi era stata coinvolta nella selezione dei pezzi da esporre. Con Olga De Bianchi se ne va una donna di valore, protagonista in tanti campi.

Il funerale verrà celebrato martedì alle 10,30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore.