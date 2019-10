Chiese aperte e visite guidate

Prosegue la serie di appuntamenti organizzati dall'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Vercelli. Anche domenica 6 ottobre saranno moltissime le chiese aperte per visite guidate a cura dei volontari dell'Associazione Culturale Diocesana e del Servizio Civile che accoglieranno turisti e visitatori raccontando storia e arte di questi edifici di culto.

A Vercelli, con orari 15,30-18,30, saranno visitabili le chiese di Sant'Agnese in San Francesco, Sant'Anna, San Giuliano e San Lorenzo. Santa Maria Maggiore sarà aperta dalle 15,30 alle 18 mentre l'ex chiesa di San Vittore, dove è allestita la mostra “Il sorriso del guerriero” sarà aperta anche in orario 10-12 (oltre che che 15,30 – 18,30).

Fuori città saranno aperte sempre dalle 15,30 alle 18,30: ad Arborio la chiesa di San Sebastiano in corso Umberto I; a Desana la chiesa della Beata Vergine Addolorata di via Trino; a Quinto la chiesa dei Santi Nazario e Celso; a San Nazzaro la chiesa dei Santi Narario e Celso; a Trino la chiesa di San Domenico e la chiesa di Ognissanti; a Tronzano la chiesa di San Pietro al cimitero comunale (in collaborazione con il Comune e la delegazione Fai Giovani di Vercelli).