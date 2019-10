Novara 0 Pro Vercelli 1. Il colpaccio

Grande successo della Pro Vercelli che ha seguito le indicazioni di Gilardino. Giocarcela centimetro per centimetro, metro per metro, aveva detto. Il gol partita è di Comi, che ha messo a segno dopo 15 secondi.

Primo tempo.

Si parte ed è subito gol per i bianchi: cross di Quagliata e Comi, di testa in tuffo, m anticipa tutti. Sono trascorsi appena 15 secondi. Primo gol di Comi quest’anno, quarto gol subito dal Novara, il primo in casa.

Novara vicino al pari all’8’, con un colpo di testa Schiavi, fuori ma non di troppo.

Ancora Schiavi, servito in area da Peralta, vicino al gol; il suo tiro, pochi metri da Moschin, va fuori di poco.

Pro pericolosa a sinistra, grazie all'intesa tra Quagliata e Rosso. Bene anche Mal, Auriletto e Comi. Già due gli ammoniti nel Novara: Schiavi e Pogliano.

Grande combinazione Quagliata-Rosso, con palla a Comi che, in area, serve indietro Mal, che però era marcato e non concretizza. Si fa male Varas al 35', che esce zoppicando e con una smorfia di dolore, entra Azzi. Ammonito Graziano.

Fasciatura per Moschin che in uscita si è scontrato con un compagno.

Bortolussi si libera di Carosso e con una giravolta di tacco tira ma debolmente verso Moschin che para. Tre di recupero.

Secondo tempo.

Disimpegno errato di Azzi, gran recupero in area di Carosso.

Pro Vercelli sotto assedio nella propria area un gran palo di Bianchi al 50, una uscita provvidenziale di Moschin sulla testa di un attaccante novarese.

Per dieci minuti circa c’è stato solo il Novara in campo.

Schiavon con un lancio millimetrico pesca Rosso in area che però crossa malamente (uno dei pochi errori dell’esterno). Manca mezz’ora e la Pro ha ripreso fiducia.

Tre cambi del Novara, due nella Pro: entra Cecconi ed esce Comi; esce Mal ed entra Grossi. Mancano 18 minuti più recupero.

Grande azione della Pro: Franchino esce dall’area palla al piede, serve Cecconi che serve Rosso, gran tiro dell’esterno, fuori ma non di molto.

La Pro – toccando ferro – sembra aver preso le misure sulle folate offensive avversarie, ridotte al lumicino.

Azione solitaria di Azzi che, all’83’, guadagna una punizione dal limite. Batte Quagliata, gran sinistro, alto di un metro sopra la traversa.

Punizione di Gonzalez, para facile Moschin.

Cross dalla sinistra di Gonzalez, tiro al volo di Sbraga, para Moschin. Mancano tre minuti più recupero.

Rosso con la palla al piede guadagna tempo prezioso.

Tre di recupero. Si sente solo Forza Pro al Piola di Novara, ammutolito.

Manca un minuto e mezzo, metà del recupero.

Ultimo 60 secondi. Ultimi trenta, con una punizione per i bianchi…. E’ finita: grande grande vittoria della Pro. Che fa punti e morale.





NOVARA (4-3-2-1): Marchegiani; Barbieri (Cassandro dal 62’), Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzegol (Colledel dal 62’), Schiavi (Gonzalez dal 46’); Peralta (Capanni dal 68’), Piscitella; Bortolussi.

A disp. Marricchi, Ferrara, Tartaglia, Nardi, Visconti, Collodel, Capanni, Gonzalez, Fonseca, Bellich, Pinzauti, Cassandro. All. Banchieri.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal (Grossi dal 71’); Varas (Azzi dal 35'), Comi (Cecconi dal 71’), Rosso.

A disp. Saro, Erradi, Cecconi, Bani, Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Pisanello, Azzi, Romairone, Merio. All. Gilardino.

Arbitro Maranesi di Ciampino

Ammoniti: Schiavi, Pogliano, Cagnano, Colledl del Novara; Graziano, Cecconi della Pro Vercelli.

Marcatori: Comi (Pvc) al 1'.