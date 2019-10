Comi-goool: Pro in vantaggio dopo 45 minuti

Si parte ed è subito gol per i bianchi: cross di Quagliata e Comi, di testa in tuffo, m anticipa tutti. Sono trascorsi appena 15 secondi. Primo gol di Comi quest’anno, quarto gol subito dal Novara, il primo in casa.

Novara vicino al pari all’8’, con un colpo di testa Schiavi, fuori ma non di troppo.

Ancora Schiavi, servito in area da Peralta, vicino al gol; il suo tiro, pochi metri da Moschin, va fuori di poco.

Pro pericolosa a sinistra, grazie all'intesa tra Quagliata e Rosso.

Bene anche Mal, Auriletto e Comi.

Già due gli ammoniti nel Novara: Schiavi e Pogliano.

Grande combinazione Quagliata-Rosso, con palla a Comi che, in area, serve indietro Mal, che però era marcato e non concretizza.

Si fa male Varas al 35', che esce zoppicando e con una smorfia di dolore, entra Azzi.

Ammonito Graziano.

Fasciatura per Moschin che in uscita si è scontrato con un compagno.

Bortolussi si libera di Carosso e con una giravolta di tacco tira ma debolmente verso Moschin che para.

Tre di recupero.













NOVARA (4-3-2-1): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Schiavi; Peralta, Piscitella; Bortolussi.

A disp. Marricchi, Ferrara, Tartaglia, Nardi, Visconti, Collodel, Capanni, Gonzalez, Fonseca, Bellich, Pinzauti, Cassandro. All. Banchieri.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Varas (Azzi dal 35'), Comi, Rosso.

A disp. Saro, Erradi, Cecconi, Bani, Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Pisanello, Azzi, Romairone, Merio. All. Gilardino.

Arbitro Maranesi di Ciampino

Ammoniti: Schiavi e Pogliano del Novara; Graziano della Probabilità





Marcatori: Comi (Pvc) al 1'.