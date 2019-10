Ubriaco, dà di matto al Pronto soccorso: denunciato ed espulso

Ubriaco, si presenta all'alba al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia e, dopo qualche momento di attesa, inizia a inveire contro il personale in servizio e a colpire a calci sedie e suppellettili, costringendo gli infermieri a cercare di calmarlo e poi a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

L'uomo, un marocchino di 49 anni, dimorante in Borgosesia, senza permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato bloccato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia che lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per interruzione di pubblico servizio e illecito soggiorno nel territorio dello Stato.

Dopo l'identificazione l'uomo è stato poi portato in Questura di Vercelli per il conseguente procedimento amministrativo di espulsione.