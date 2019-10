Rubano 100 euro da una borsetta: nei guai due 40enni incensurati

Hanno approfittato di un attimo di distrazione di una donna per sottrarle 100 euro dal portafoglio. Un furto avvenuto, però, sotto l'occhio delle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio di parrucchiera in cui la vittima si era recata.

Una coppia di 40enni di Crescentino, ripresa dalle videocamere nell'atto di commettere il reato, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione per furto con destrezza in concorso.

I due, incensurati, hanno approfittato di un momento di distrazione di una cliente, che aveva lasciato incustodita la propria borsetta mentre si sottoponeva alle cure dalla parrucchiera, e si sono impossessati di 100 euro in contanti.

Purtroppo per loro, non avevano tenuto conto dell’impianto di video sorveglianza in funzione e così, dopo esser stati riconosciuti e identificati dai Carabinieri subito intervenuti, dovranno rispondere del reato al Tribunale di Vercelli.