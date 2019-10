PickUp finisce in un fosso: incidente all'alba

Ha perso il controllo del PickUp Fiat Strada sul quale stava viaggiando ed è finita fuori strada, incastrandosi in un fosso. Incidente, all'alba di sabato, lungo la provinciale 17 all'altezza dello svincolo per Prarolo.

Per i soccorsi sono intervenute due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli con APS ed autogru che hanno provveduto a liberare l'automobilista, incastrata all'interno dell'abitacolo, per poi affidarla al personale del 118 che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Vercelli. Successivamente l'autogru ha permesso di recuperare e rimettere su strada il veicolo: gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso e sono affidati alla Polizia stradale.