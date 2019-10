Crolla a terra dopo aver ingerito peperoncino. Momenti di paura per un 35enne

Attimi di paura ieri sera durante la festa in programma a Roppolo. Un uomo, identificato poi in un 35enne residente a Borgo d'Ale, ha accusato un probabile shock anafilattico ed è crollato a terra dopo aver ingerito del peperoncino. Erano presenti anche i carabinieri di Salussola intervenuti per una segnalazione di litigio tra ragazzi. E' stato avvertito immediatamente il 118 e nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, il 35enne ha mostrato segni di miglioramento. L'uomo comunque è stato visitato sul posto e trasportato all'ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.