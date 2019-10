"Ciao Armanda, ci mancheranno il tuo sorriso e la tua allegria"

Una donna gioviale, sorridente, capace di trasmettere allegria. Una persona sempre pronta a dare una mano alla comunità. Lutto a Motta de'Conti per la morte di Armanda Corona Amedeo, cuoca della Pro loco e addetta alla mensa della Componenti Grafici di Candia. Aveva 62 anni. A ricordarla, attraverso i social, sono tantissimi amici, a partire dal sindaco del paese, Emanuela Quirci. “Ti ricordo così – scrive, postando una bella foto della concittadina - in un momento di allegria, come era il tuo carattere: allegro, gioviale, sempre pronta a offrire un sorriso a tutti”. Un'opinione condivisa da tanti concittadini, pronti a lasciare un pensiero di vicinanza alla famiglia della donna. “Quando pronunciavano la parola Pro loco ti veniva in mente lei.... ciao Armanda”, è il saluto commosso di chi la conosceva e apprezzava.