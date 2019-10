Stand, incontri e flash mob: tanti appuntamenti per parlare di allattamento

Settimana dell'allattamento: giornata ricca di iniziative, sabato 5 ottobre. Dalle 15 alle 19 al Piccolo Studio della basilica di Sant’Andrea i cittadini troveranno diversi stand, punti informativi e ludoteche. Il personale del reparto di ostetricia mostrerà come gestire i comuni problemi dell’allattamento con simpatiche dimostrazioni pratiche e gadget-ricordo. Le ostetriche dei consultori di Vercelli e Santhià saranno disponibili per consulenze aperte per neo genitori e futuri genitori; presenti anche le psicologhe dell’associazione Crescere, per rispondere a quesiti e condividere riflessioni su temi educativi legati allo sviluppo psicologico dei più piccoli. Sarà inoltre presente la “consulente del portare”, Dora Vipiana, per informazioni su fasce e marsupi e le mamme del gruppo di auto mutuo aiuto M.A.M. allestiranno un mercatino dei pulcini per scambiare e condividere accessori e abiti per bambini.

Dalle 15 avranno inizio i laboratori e gli interventi: Virginia Silano parlerà di vaccinazioni in gravidanza e allattamento. Previsti un laboratorio di massaggio infantile tenuto dalle infermiere AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) e una dimostrazione pratica di disostruzione tenuta da Gianluca Cosi, Katia Gaboli e Alessandra Gueli insieme all’infermiera professionale Michela Vaglio.

Il flash mob delle mamme – svolto in contemporanea nazionale - avrà inizio alle 17,30. Quest’anno a fare da colonna sonora sarà la canzone dedicata alla SAM composta da Franco Pistono; la coreografia vedrà protagonisti genitori e nonni con i bimbi in fascia.

Concluderà la giornata “storie dell’altro mondo”, una riflessione sull’allattamento in Italia e Burkina Faso a cura di Sara Ghirardi del CRA ( Centro Ricerche Atlantide) e di un’ostetrica di Banfora (Burkina Faso).

L’Asl di Vercelli è sede della Banca del Latte Umano Donato (BLUD), struttura creata allo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da utilizzare per specifiche necessità mediche, in particolare da destinare ai neonati pretermine o piccoli per l’età gestazionale durante i primi giorni di vita. Durante la giornata del 5 ottobre saranno festeggiate le mamme che hanno donato alla banca nel 2019. La Banca del Latte - centro di riferimento regionale - è presente presso la struttura di Pediatria del Sant’Andrea, con centri di raccolta presso i reparti di ostetricia di Vercelli e Borgosesia. Chi fosse interessato a ricevere informazioni sulla Banca o diventare donatrice, contribuendo così al benessere di tanti piccoli, può contattare lo 0161-593454 o inviare una e-mail a bancalatte@aslvc.piemonte.it.