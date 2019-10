Le "Donne fragili" e il Soroptimist

Casa Circondariale di Vercelli venerdì 27 settembre: nell’ambito del progetto nazionale “S.I. SOSTIENE In carcere” una nutrita rappresentanza dei Soroptimist Club Vercelli, Valsesia, Verbano, Asti, Alto Novarese, Biella e Novara, ha presenziato alla conclusione del secondo corso di sartoria rivolto a donne detenute promosso e sovvenzionato dai suddetti club, alla presenza della Vicepresidente nazionale di area Adriana Macchi che ha consegnato gli attestati di partecipazione.

Il progetto, finalizzato al sostegno, appunto, a donne di categorie “fragili”, come le detenute, consente loro attraverso corsi di formazione professionale e/ attività lavorative di far acquisire un attestato/diploma finale spendibile all’esterno dei luoghi di detenzione concretizzando, al tempo stesso, la realizzazione di due principi cardine della nostra costituzione: il lavoro quale strumento che conferisce e ridona dignità alle persone e la funzione rieducativa della pena.

Il corso, articolato in 60 ore distribuite su 30 lezioni settimanali di due ore ciascuna , è stato possibile grazie all’apporto di Coverfop, - cui va il doveroso ringraziamento dei club service - significativamente attenta alle peculiari esigenze che un siffatto progetto presenta.

Fondamentale è stata la grande disponibilità e collaborazione del Direttore del carcere dottoressa Antonella Giordano e del capo area giuridico pedagogica dottoressa Valeria Climaco, costantemente sensibili alla tematica.

Le 6 partecipanti al corso hanno evidenziato grande entusiasmo manifestato attraverso la gioia nel mostrare i lavori svolti: abiti, borse, piccoli gioielli in maglia e bottoni, trousse portatrucco. Massima soddisfazione è stata dichiarata, a nome di tutti i Club partecipanti, dalla Presidente del Club di Vercelli, capofila del progetto, Rita Buccetti, che evidenziato il raggiungimento dell’obiettivo previsto insieme alla volontà di proseguire gli sforzi per sostenere questa categoria di donne in stato di difficoltà.