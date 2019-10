"Jamm pizza unlimited" apre a Porta Torino

Dopo anni di abbandono totale (un decennio, più o meno, nel corso del quale si è parlato dell'edificio solo per l'incuria nella quale versava), si prepara a una nuova vita lo stabile di corso Prestinari, a ridosso della ferrovia Vercelli - Casale, che un tempo ospitava un supermercato di quartiere.

Da qualche giorno, sulla recinzione esterna, sono comparsi i cartelli di ristrutturazione e inizio lavori che annnunciano l'imminente arrivo di "Jamm, pizza unlimited", locale che si presenta come "emblema della pizza napoletana d'autore" e ideatore di una formula giropizza "indimenticabile". E, sebbene ancora non sia stata resa nota la data di apertura del locale, "Jamm" si sta già facendo conoscere attraverso internet e social media.

Al netto delle prevedibili polemiche che accompagnano l'apertura di un nuovo locale (ma anche di un nuovo supermercato, catena d'abbigliamento o altro) c'è da rilevare come, ancora una volta, in questi ultimi anni, sia l'area di Porta Torino a essere interessata da un nuovo investimento. Al di là dei numerosi locali presenti (tra ristoranti, bar, birrerie, take away e commercio di vicinato) il tratto corso Prestinari - corso Torino è forse quello più densamente popolato di supermercati e grandi magazzini. Un'area che, in questo momento, è talmente attrattiva da aver spinto Lidl a lasciare (con grande sconcerto dei residenti, che ora si trovano senza negozi) il quartiere Aravecchia, per aprire il nuovo punto vendita a poche centinaia di metri da Carrefour, Aldì ed Eurospin. E, sempre nella medesima zona, lo stabile che fino a giugno era occupato da C&A non è rimasto vuoto a lungo, visto che, nel fine settimana, è prevista l'apertura di Kik.

Niente a che vedere, dunque, con la difficile situazione che, in un'altra zona della città, si trovano a vivere i pochi negozi superstiti della galleria ex Conad: chi può tira avanti eroicamente, ma tutte le voci di nuovi arrivi che avrebbero dovuto rivitalizzare il deserto dell'ex centro commerciale, si sono finora rivelate infondate. L'"Eldorado" della grande distribuzione è, al momento, su un'altra direttrice.