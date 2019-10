Università Popolare: due settimane alla chiusura delle iscrizioni

Mancano meno di due settimane alla chiusura delle iscrizioni per frequentare i corsi dell’Università Popolare di Vercelli. Vi invitiamo, con immenso piacere, a passare a trovarci in Segreteria – in Via Attone Vescono 4, a Vercelli – dove ogni membro dello Staff sarà lieto di accogliervi e consigliarvi durante gli orari di apertuta: Lunedì-Giovedì dalle 10 alle 12 e Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 17 alle 19.

Ci potete trovare anche sul sito: www.unipopvercelli.it oppure chiamando il numero 016156285

Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente il 18 ottobre per dare inizio ai Corsi il 23 ottobre. Ricordate: chi prima arriva meglio sceglie! Soprattutto, ricordatevi che all’UniPop c’è sempre il corso giusto per te!





Presidente

Università Popolare Vercelli