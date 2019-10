Semafori di viale Rimembranza e corso Salamano: arrivano i count-down

Arriva a stretto giro di posta la risposta della Lega all'intervento di Michelangelo Catricalà sulle multe in corso Salamano e viale delle Rimembranza e sull'utilizzo dei dispositivi T-Xroad per rilevare le infrazioni.

In una nota stampa diffusa in mattinata, i rappresentanti del gruppo di maggioranza in Consiglio comunale precisano che "grazie all’iniziativa del capogruppo Alessandro Stecco e dell’assessore Patrizia Evangelisti, la Lega si è attivata per ottenere dichiarazioni di fattibilità tecnica e preventivi finalizzati all’installazione di sistemi count-down presso gli impianti semaforici in questione, anteponendo la sicurezza dei cittadini avanti a tutto. Questo strumento consentirà di vedere il conteggio dei secondi disponibili per fermarsi prima della linea di arresto in tempo utile onde evitare il passaggio con il semaforo rosso".