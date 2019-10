Multe ai semafori: 140mila euro in 9 mesi

Multe per 140mila euro in nove mesi per infrazioni commesse ai due semafori dotati di T-Xroad. A fare il punto della situazione è il consigliere comunale Michelangelo Catricalà, del Movimento 5 Stelle, che si è occupato dei due semafori fin dalla loro installazione.

Molti vercellesi, dunque, non hanno ancora "metabolizzato" gli occhi tecnologici che riprendono le infrazioni e le multe, in viale Rimembranza e corso Salamano, continuano a fioccare copiose.

"Negli ultimi nove mesi - dice Catricalà in un post pubblicato sul suo profilo di Facebook - le sanzioni accertate in viale Rimembranza ammontano a 870 di cui ben 420 per superamento della barra di arresto, mentre quelle di corso Salamano a 1005 per un totale complessivo di 1875. L’incasso accertato per entrambi i semafori (in questi nove mesi) e di circa 140mila euro. Da quando sono state messe in funzione le telecamere dei 2 semafori a oggi il totale di multe eseguite sono di circa 7.100, di cui circa 1800 per il superamento della barra di arresto".

Catricalà torna poi alla carica con una proposta che aveva già avanzato nel corso della passata amministrazione: quella di inserire un countdown semaforico per avvertire le persone in transito. "Purtroppo, come ben si sa, la mozione non è passata - dice - Lo scopo era semplicemente di migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti edautomobilisti. Sarebbe stato uno strumento utile per poter rallentare e fermarsi in tempo con semaforo giallo, la cui durata è sempre un’incognita prima dello scattare del rosso. Infine il conteggio del tempo rimanente del semaforo verde per pedoni e ciclisti li avrebbe aiutati a valutare se attraversare o meno la strada senza correre rischi. Mi auguro che la stessa mozione che avevo presentate e che venne sottoscritta da Vercelli Amica (Randazzo, Demaria) e dalla Lega (Stecco), possa essere presa in seria considerazione dalla nuova amministrazione.

Il pentastellato, comunque, promette di continuare la sua battaglia e anche di avere maggiori informazioni su come siano stati utilizzati i soldi delle sanzioni (che, per legge, vanno destinati a interventi di vario genere legati alla sicurezza e alla gestione del corpo di polizia locale). "Farò un accesso agli atti per capire dove questi e i precedenti introiti sono stati o verranno reinvestiti. Siccome solo negli ultimi nove mesi sono stati incassati oltre 140.000 euro, perché per esempio – dice - non vengono posizionati i paletti parapedonali in via Gallardi - come evidenziato dall’ordinanza risalente al lontano 5 aprile 2019 - che sicuramente aiuterebbero gli automobilisti a non prendere multe e a non vedersi portare via i mezzi? Inoltre da anni denuncio l’assenza semaforica per i pedoni in una zona importante, quella di via Lagrangia, che è di collegamento tra due scuole superiori. La spesa necessaria sarebbe solo ed esclusivamente a favore della sicurezza dei cittadini e delle centinaia di studenti che ogni giorno transitano in quella via".