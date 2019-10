"Giovani e sostenibilità: servono ricette nuove, non copia-incolla del passato"

Riceviamo e pubblichiamo.

Quando il sindaco Andrea Corsaro ha presentato le sue prime linee programmatiche, nel 2004, avevo 12 anni e mai avrei immaginato che quindici anni dopo avrei avuto la possibilità di commentare direttamente con lui questo documento da consigliere comunale. Questo fa capire la complessità della sfida che il sindaco ha intrapreso, scegliendo di tornare in campo nuovamente, in una società che cambia e si modifica sempre più rapidamente.

Per poter stare al passo con questa sfida occorrono grandi motivazioni e altrettante idee innovative: due elementi che sembrano mancare nel programma presentato, sia da un punto di visto formale che di contenuti. Un documento che, piuttosto che guardare al futuro, pare promuovere un ritorno al passato.

Da un punto di vista formale, confrontando il documento presentato quest’anno con quello del 2009, emerge come circa la metà dei contenuti siano stati riportati tali e quali, un copia e incolla che, se discutibile nel merito, porta a due considerazioni politiche. Quanto di ciò che era stato annunciato è stato effettivamente completato nel corso del mandato 2009-2014? E soprattutto come fanno quegli elementi ad essere ancora adatti al nuovo contesto in cui viviamo?

Da un punto di vista dei contenuti, in un documento di così ampio respiro, ciò che può essere maggiormente rilevante sono la visione e l’approccio utilizzato. Per quanto riguarda le politiche giovanili, si afferma che occorre organizzare per i giovani “iniziative che li faccian sentire utili, graditi, partecipi alla vita cittadina”. I giovani non sono un corpo estraneo alla società, che va integrato e fatto sentire utile, essi rappresentano la parte potenzialmente più vivace e al passo con i tempi, che porta con sé l’innovazione, elemento fondamentale in anni caratterizzati da una crescita tecnologica sempre maggiore.

La politica deve credere fortemente in questo.

Non è un caso che proprio dai giovani stia prendendo sempre più voce la richiesta di portare all’attenzione un tema fondamentale, quello legato alla sostenibilità ambientale, alla qualità dell’aria, alla lotta al riscaldamento globale. Per dare loro risposte, per garantire un futuro alla nostra società e tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, occorre avere una visione ampia, occorrono politiche che vadano a toccare tutte le tematiche e che orientino l’attività amministrativa verso obiettivi concreti, mettendo la sostenibilità ambientale al centro di ogni scelta.

Nel documento presentato dal Sindaco si parla di adottare soluzioni per “non alimentare la problematica”, “non senza avere in precedenza chiarito la nostra situazione e gli obiettivi futuri a riguardo”. La nostra situazione non è indipendente da quella del resto del Pianeta, i primi effetti del riscaldamento globale si iniziano a vedere sempre con maggiore frequenza, anche nella nostra città, e i nostri obiettivi non possono che essere quelli di affrontare il problema dei cambiamenti climatici e dare una risposta ai cittadini e ai ragazzi.

Occorrono piani strutturati per il miglioramento della qualità dell’aria, di cui nel documento si parla solo nel passaggio in cui si promette l’installazione di “nuove fontane perché l'acqua abbassa le polveri nell'aria”. Occorrono attività volte a promuovere la coibentazione degli edifici, la mobilità sostenibile, l’eco-innovazione, l’economia circolare, la riduzione del consumo di suolo, la promozione degli appalti pubblici verdi.

Occorre innanzitutto essere consapevoli dell’emergenza in cui viviamo e proprio per questo nel prossimo Consiglio Comunale presenteremo una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale. Ma soprattutto occorre avere la volontà politica e una visione che ci consenta di affrontarla.