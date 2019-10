Consulenza Google Adwords: a quale agenzia affidarsi?

Vorresti iniziare a promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti con Google Adwords?

Oppure stai già utilizzando questo tipo di annunci pubblicitari ma non ottieni i risultati sperati?

Richiedere una consulenza Google Adwords ad un’agenzia specializzata potrebbe rivelarsi la mossa vincente per risolvere i tuoi problemi.

Non affidarti ad un esperto del settore è probabilmente la scelta sbagliata che non vuoi fare.

Come saprai, lo scopo principale di Google è quello di guadagnare denaro e la principale fonte di guadagno dell’azienda è proprio la pubblicità.

Questo porta ad un conflitto di interessi tra Google e gli inserzionisti:

L’obiettivo di un inserzionista Google Ads è quello di aumentare i click minimizzando i costi, mentre l’obiettivo della multinazionale è quello di aumentare i guadagni.

Sfruttando l’incompetenza degli inserzionisti inesperti, Google riempie le proprie tasche con i soldi guadagnati del sistema Pay Per Click.

Una consulenza Google Adwords ti permette di sfruttare gli strumenti di analisi a cui le normali aziende non hanno accesso.

Una consulenza ti permette di elaborare campagne pubblicitarie con l’aiuto di esperti del settore che ti aiuteranno a tagliare i costi degli annunci e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

Cosa può fare per te un’agenzia web a cui richiedi una consulenza per Google Ads?

Continua a leggere, stai per scoprirlo.

Cosa ti permette di fare una consulenza su Google Adwords?



Un’agenzia specializzata in consulenze Google Adwords ti può assistere in ogni fase dell’elaborazione delle tue campagne: dalla configurazione del tuo account alla scrittura dei testi.

In che modo una web agency può aiutarti nell’elaborazione delle tue campagne?

Creazione account

Se ancora non hai creato un account per la tua azienda, un’agenzia specializzata può farlo per te.

L’agenzia si occuperà di tutte le fasi della configurazione e compilazione dei dati.

Tutto ciò che dovrai fare è dare un indirizzo email valido e comunicare l’indirizzo del tuo sito web.

Analisi del pubblico target e delle parole chiave

Le parole chiave e il pubblico target sono i due elementi fondamentali di una campagna Google Ads.

Trovare le parole chiave con cui gli utenti cercano la tua azienda e i tuoi prodotti su internet può sembrare un’attività facile.

Tuttavia, senza avvalersi degli strumenti di analisi adatti, si corre il rischio di concentrarsi su keyword sbagliate vanificando tutti gli sforzi.

Le agenzie che offrono un servizio di consulenza Google Adwords utilizzano strumenti come il pianificatore di parole chiave di Google.

Con questo strumento possono valutare le migliori keywords per un determinato argomento, il volume di ricerca ed il costo per click pagato dai tuoi concorrenti.

Le parole chiave inoltre devono sempre essere tenute sotto controllo perché le abitudini degli utenti possono cambiare nel tempo.

Per questo motivo l’analisi delle parole chiave ha bisogno di una revisione costante.

Definizione degli obiettivi

Stabilire gli obiettivi di una campagna è il primo passo importante per iniziare a elaborare una strategia.

L’agenzia a cui ti affiderai per una consulenza ti aiuterà a definire degli obiettivi in linea con i tuoi scopi aziendali.

Quali possono essere gli obiettivi di una campagna Google Ads?

Aumento delle vendite

Lead Generation

Aumento del traffico al sito web

Aumento della notorietà del brand

In base agli obiettivi stabiliti il consulente Google Ads ti saprà consigliare la tipologia di campagna adatta a raggiungere i tuoi scopi.



Progettazione delle Landing Page

La Landing Page è la pagina che l’utente visualizza dopo aver cliccato sul tuo annuncio pubblicitario.

Ed è proprio questo il momento in cui ti giochi la possibilità di conquistare definitivamente l’utente interessato a ciò che offre l’annuncio.

Le Landing Page di un annuncio Google Ads sono solitamente studiate appositamente per spingere l’utente a concludere l’acquisto di un tuo prodotto o servizio.

Un’agenzia che offre consulenze Google AdWords ti potrà guidare nella creazione di Landing Page accattivanti, che sappiano coinvolgere l’utente.



Scrittura dell’annuncio

Scrivere un annuncio pubblicitario potrebbe sembrarti un compito piuttosto semplice.

Non c’è nulla di più sbagliato.

La compilazione degli annunci è uno dei motivi per cui chiedere una consulenza Google AdWords è fondamentale per le aziende non esperte.

Un’agenzia specializzata saprà come compilare ogni campo dell’annuncio in modo pertinente e ottimizzato in base alle parole chiave utilizzate.

Analisi dei dati

Una volta create le tue campagne Google Ads, dovrai analizzarne i risultati elaborando i dati raccolti dalle campagne.

Per farlo devi collegare il tuo account Google Ads con Analytics e studiare i dati raccolti regolarmente.

Per un principiante l’analisi dei dati può risultare laboriosa e si rischierebbe di non cogliere alcune informazioni importanti.

È per questo che le web agency offrono anche questo servizio.

Come scegliere i migliori consulenti Google Adwords a Milano

Se arrivati a questo punto ti sei convinto dell’importanza del richiedere una consulenza Google Ads, vorrai scegliere il migliore consulente per la tua impresa.

Dovrai prendere in considerazioni alcuni parametri per poter valutare le numerose agenzie web che offrono questi servizi alle imprese.

Competenza: verifica che l’agenzia che ti offre un servizio di consulenza Google Adwords sia un esperto con competenze certificate in materia.

Esperienza: il miglior modo per capire se qualcuno sa fare bene il proprio lavoro è verificare e valutare le attività già svolte.

Professionalità: scegli un’agenzia che possa offrirti tutto quello di cui hai bisogno: un pacchetto completo che soddisfi le tue esigenze.

Trasparenza: scegli qualcuno che sappia parlare la tua stessa lingua, che sia chiaro e diretto nei tuoi confronti.

A Milano sono molte le agenzie web che offrono servizi di consulenza Google Adwords, tra queste un punto di riferimento è sicuramente Nextre Digital.

Questa web agency offre numerosi servizi di web marketing, tra cui la creazione di campagne Google Ads per conto di terzi.

Nextre Digital offre un servizio di consulenza Google Adwords completo e professionale, inoltre può vantare oltre 10 anni di esperienza in questo campo.



Quali sono i prezzi medi di una consulenza su Google Adwords?

Vorrai capire se affidarsi ad un’agenzia come Nextre per una consulenza Google AdWords è veramente conveniente per te.

Quindi risponderemo alla domanda cruciale: quanto costa una consulenza per Google Ads?

Come forse avrai già capito, la risposta a questa domanda non è semplice.

Infatti ogni agenzia web applica le proprie tariffe e il costo complessivo di una consulenza varia in base alle esigenze di chi la richiede.

I prezzi variano anche in base alla competizione nel mercato in cui lavori.

Se la competizione è alta, anche i prezzi delle keyword saranno alti, viceversa, se la competizione non è alta i prezzi saranno certamente più accessibili.

Una campagna Google Ads si compone di vari elementi e ognuno di questi va studiato con attenzione.

Solo con l’aiuto di un professionista del settore sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi e aumentare le vendite della tua azienda.