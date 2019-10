Truffata e pure multata: doppia beffa per un'automobilista

Truffata e pure... multata. Oltre al danno, la beffa per un'automobilista di Tronzano che aveva sottoscritto una polizza assicurativa Rc auto poi risultata falsa. La donna, infatti, ha capito di essere stata vittima di una truffa solo dopo che i carabinieri della stazione di San Germano le hanno contestato la mancanza della copertura assicurativa della sua vettura. A quel punto, ha sporto denuncia e i militari hanno rapidamente ricostruito la catena della truffa, denunciando due persone.

Le indagini, infatti, hanno permesso di accertare che un 45enne italiano residente in Spagna e una 31enne residente in Napoli avevano costruito un sito internet dal quale, ostentando la collaborazione con note compagnie assicurative, offrivano a prezzi concorrenziali polizze temporanee, ottenevano il versamento del canone attraverso una ricarica postepay ed inviavano al domicilio del cliente una polizza assolutamente non valida.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per truffa aggravata.

Il consiglio, per evitare queste brutte sorprese, è sempre quello di diffidare di proposte troppo allettanti reperite in rete e sfruttare le informazioni fornite dall’Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) per verificare se la proposta provenga da un’agenzia autorizzata e riconosciuta, che generalmente richiede il pagamento del premio assicurativo attraverso carte di credito o bonifici bancari e non attraverso ricariche.