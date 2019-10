"Con quel semaforo, qualcuno poteva farsi male..."

Escono da scuola, uno dei bambini vi si appoggia e il semaforo cade a terra, in mezzo alla strada. E' successo venerdì pomeriggio, al palo posto all'ingolo tra via Massaua e piazza Cesare Battista). Chi era presente alla scena, dopo un momento di comprensibile sconcerto, si è premurato di spostare il palo semaforico sul marciapiedi, per evitare rischi per auto e moto in transito. E qualcuno fa anche notare come il palo, alla base, fosse visibilmente corroso. "Qualcuno poteva farsi male... Ci vorrebbero più controlli e manutenzione" sono i commenti che hanno accompagnato la pubblicazione sui social delle immagini del semaforo abbattuto. Nel tardo pomeriggio sono poi stati i mezzi di Asm a intervenire per la sistemazione della zona e la rimozione del palo semaforico.