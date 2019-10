Da Novara: tifosi della Pro perché polemizzate?

Sulla chat di www.forzanovara.net leggo questi due commenti di un anonimo, nick name Paomali.

Primo commento.

Mi scusino i vercellesi, ma non capisco le polemiche contro Secondo.

La memoria forse mi inganna, ma nel maggio 2018, dopo la retrocessione dalla B, il sig.Secondo non aveva forse detto che non intendeva più andare avanti e cedeva la società? Non aveva forse detto che garantiva l'iscrizione ed una formazione competitiva solo per il 2018-19? Non aveva forse detto che in mancanza di un compratore entro luglio 2019 avrebbe "staccato la spina"?

Mi pare che la spina non l'abbia staccata e responsabilmente abbia allestito una formazione con costi ridotti al minimo, ed obiettivo salvezza.

Non vedo motivi per contestargli alcunché, né per pretendere chissà cosa.

Se era coerente fino in fondo non iscriveva la società quest'estate.

Secondo commento

Va bene che è presto per dar giudizi, ma ad oggi hanno gli stessi punti dell'Arezzo che molti danno tra le favorite dopo il Monza; ed hanno due soli punti in meno del Siena, che era la più accreditata (sempre dopo il Monza) secondo i commentatori più esperti.

Poi per carità, se vogliono far polemica, la facciano pure.