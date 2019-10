Curva Ovest in sciopero: "A Novara tutti fuori dai cancelli"

Riceviamo e pubblichiamo La Curva Ovest ha deciso di rilasciare il presente comunicato perché gli effetti degli articoli 8 e 9 della L. 41/2007, stanno colpendo profondamente il cuore del tifo vercellese decretandone cosi la sua “morte”. Nel merito, tali articoli prevedono che le società calcistiche non possano rilasciare biglietti o abbonamenti alle persone che abbiano ricevuto, e di conseguenza scontato un Daspo dal 1989 ad oggi, inibendone così la possibilità di partecipare alle partite, siano esse in casa o in trasferta. Questo significa che se un tifoso ha avuto un Daspo di un anno, e lo ha scontato, in base alla norma non potrà più avere titoli di accesso per qualsiasi manifestazione sportiva.

Per questo motivo i gruppi della Curva Ovest hanno ritenuto necessario prendere una delle decisioni più sofferte per un gruppo Ultras, ossia sospendere ogni attività organizzata della Curva secondo il principio “tutti o nessuno”.

Per quanto sia una decisione difficile, faticosa, sofferta, e consapevoli che per alcuni sia incomprensibile, la nostra protesta inizierà proprio in occasione del derby a Novara dove diserteremo i gradoni ospiti e non esporremo alcuno striscione dei gruppi. Lasceremo in un assordante silenzio lo stadio per tutte le successive partite fino a quando gli effetti di questa assurda norma non cesseranno.

Invitiamo tutti coloro che si sentono parte della Ovest ad aderire a questa nostra protesta stando fuori dai cancelli dallo Stadio a Novara e di conseguenza di non far sentire la nostra voce all’interno dello stadio. La Curva Ovest ha sempre cantato in ogni stadio vicino e lontano…. È venuto il tempo di tacere!