Locarni nel direttivo di Anci Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimiamo soddisfazione per l’elezione del presidente del Consiglio comunale di Vercelli, Gian Carlo Locarni, all’interno del consiglio direttivo di Anci Piemonte. Dopo l’elezione del sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, alla carica di presidente, la città avrà un’altra importante rappresentanza all’interno dell’associazione. Nel congratularci con il presidente del Consiglio raccogliamo la sua dichiarazione: "Un’elezione che mi sprona a confrontarmi con altre realtà territoriali per quell’azione sindacale e propositiva che è il percorso primario dell’associazione stessa, all’interno della quale si svolge un lavoro di concertazione istituzionale al di là delle appartenenze politiche di parte, per far sì che il ruolo degli enti locali sia sempre al centro nella risoluzione dei problemi quotidiani dei cittadini".