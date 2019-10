Cavalcaferrovia del Belvedere: interrogazione sui lavori

A che punto sono i lavori per il cavalcaferrovia del Belvedere dal quale, lo scorso 12 settembre, si sono staccati dei calcinacci?

A chiederlo, in un'interrogazione protocollata nei giorni scorsi, sono i consiglieri comunali del Pd e della lista "Vercelli con Maura Forte" (Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane e Alfonso Giorgio) che chiedono anche il Comune di sapere se ci siano state sollecitazioni al ministero in tema di fondi del Bando Periferie.

Dopo la caduta di calcinacci dal cavalcaferrovia in via De Rossi, "in un’area già critica, fortemente puntellata e con evidenti segni di ammaloramento del cemento", come scrivono i consiglieri di minoranza, erano stati i Vigili del Fuoco a intervenire per verificare la stabilità del manufatto.

leggi anche: CALCINACCI DAL CAVALCAFERROVIA

"Il cavalcaferrovia è stato oggetto di monitoraggi frequenti da parte di tecnici con alta professionalità negli anni precedenti e anche successivamente sotto costante attenzione e nel 2016 l’Amministrazione Comunale partecipò al Bando per la Riqualificazione urbana e la Sicurezza delle Periferie e tra i vari progetti fu presentato una proposta di intervento straordinario per il cavalcaferrovia Tournon. La proposta fu successivamente approvata ma i fondi del Bando sono poi stati bloccati dal Governo nel 2018", aggiungono i consiglieri di minoranza. L'interrogazione chiede poi conto di alcune situazioni ritenute "critiche": "La porzione del cavalcaferrovia in corso Randaccio 1, presenta una situazione altrettanto preoccupante con evidenti presenze di calcinacci e con diffuse di infiltrazioni di acqua piovana - scrivono i consiglieri -. In quel contesto è presente una cabina elettrica di Atena con evidenti segni di infiltrazioni provenienti dalla parte sovrastante e per questo si chiede quali azioni di monitoraggio sono state realizzate negli ultimi mesi sul cavalcaferrovia; se l’Amministrazione è a conoscenza della situazione della porzione di cavalcaferrovia in corso Randaccio e quali eventuali interventi sono previsti; se l’Amministrazione in questi mesi ha provveduto ha prendere contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di rimodulare i fondi ottenuti nel 2017 dall’Amminstrazione Comunale per il progetto Periferie".