Addio mister: è morto Giacomo Consoli

Da qualche mese combatteva, con le armi della medicina e della forza di volontà, una battaglia contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Giacomo Consoli, 48 anni tra pochi giorni, agente di commercio e volto noto del mondo del calcio, è morto nella serata di giovedì. Da qualche giorno le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate e, in città, erano molti gli amici che stavano facendo il tifo per lui, sperando in un recupero quasi miracolosi.

Consoli era da sempre legato al mondo del calcio e, negli ultimi anni, aveva allenato le squadre dei Diavoletti. Proprio i suoi ragazzi, a fine campionato, quando la malattia si era già rivelata in tutta la sua gravità, costringendolo a saltare le ultime partite, gli avevano dedicato un commovente saluto e uno striscione di incoraggiamento che aveva coinvolto tutti gli spettatori.

Non appena la notizia della morte di Consoli si è diffusa, sono stati moltissimi gli amici che hanno voluto ricordarlo attraverso i social.