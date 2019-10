Oldenico, un autunno più sicuro sulle rive della Sesia

Un autunno più sicuro sulle rive della Sesia a Oldenico. Si è parlato della necessità di ripristinare degli argini del fiume nel corso dell’incontro che si è svolto al municipio di Oldenico, cui hanno partecipato l’assessore regionale per la Difesa del suolo e la Protezione civile Marco Gabusi, i sindaci di Albano, Massimiliano Zarattini, e di Oldenico, Marco Roncarolo, la Provincia di Vercelli, l’AIPO Agenzia interregionale del Po, Coldiretti, Confagricoltura, i consiglieri regionali Angelo Dago e Carlo Riva Vercellotti e gli enti locali.

L’incontro è stato preceduto dal sopralluogo lungo la Sesia per verificare direttamente lo stato degli argini, in particolare nei punti interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2014, quando le zone allagate arrivarono a lambire il cimitero e l’abitato di Oldenico. Dopo aver ripercorso gli eventi idrogeologici degli ultimi anni la delegazione si è confrontata sulle possibili azioni da realizzare in vista dell’autunno, quando le piogge potrebbero nuovamente l’allagamento della zona golenale - lo spazio piano compreso tra la riva e l'argine - attualmente coltivata a riso.

«Abbiamo trovato un’intesa in tempi rapidissimi - sottolinea l’assessore Gabusi – grazie alla buona volontà di tutti e alla convergenza sulla priorità del ripristino degli argini. Sono venuto di persona per individuare una soluzione, che sappiamo non essere quella definitiva, ma estremamente pratica e necessaria, ora, con un autunno alle porte che non possiamo sottovalutare. Contestualmente si dà l’avvio ad un progetto di lungo periodo. Ognuno si è assunto la responsabilità del percorso definito insieme, in modo che i lavori possano iniziare nel giro di pochi giorni. La Regione Piemonte ha dato un impulso importante e ha contribuito trovando anche agevolazioni economiche laddove possibile. Ho chiesto a tutti un impegno particolare su un punto, ovvero il coinvolgimento di imprese locali nei lavori».

«Un incontro molto positivo – commenta Carlo Riva Vercellotti consigliere regionale ed ex presidente della Provincia di Vercelli – da un duplice punto di vista: non solo l’assessore è venuto a rendersi conto di persona della situazione ma è riuscito a mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori coinvolti. Vogliamo essere una Regione ad un’altra velocità e con una grande pragmaticità. L’approccio in sopralluogo e riunione è stato proprio questo: meno parole, zero promesse e fatti concreti. Dopo anni di scarso interesse ora la Regione torna vicino ai nostri territori e la prevenzione torna ed essere centrale nelle politiche regionali di difesa del suolo».

«Desidero ringraziare l’assessore – commenta il consigliere regionale Angelo Dago – per la rapidità con cui si è reso disponibile per il sopralluogo, nel quale ha coinvolto anche tutta la struttura regionale necessaria a trovare e avviare subito una soluzione concreta e le risorse necessarie per un primo intervento. Anche i sindaci hanno manifestato un riscontro positivo rispetto alla concretezza operativa e possono ora guardare più serenamente alla brutta stagione in arrivo. Il territorio ha visto la Regione finalmente presente».