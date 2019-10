Lavori nelle case Atc: si interviene su ascensori e aree verdi

Prosegue il momento di positiva collaborazione tra Comune e Atc per la sistemazione degli stabili adibiti a edilizia residenziale pubblica: a fine settembre, com'era stato annunciato, è stata autorizzata la sistemazione straordinaria degli ascensori negli edifici comunali di via Goito 19, viale Rimembranza 64, via Prati 5/A-B-C, via Don Necco 14/A-B e via Garrone 18/D-F.

L’assessore Patrizia Evangelisti inoltre, per alleviare situazioni di disagio, ha concordato con i responsabili Atc alcuni interventi su impianti non di proprietà comunale ma comunque bisognosi di urgenti opere e, al momento, si interverrà in via Martiri del Kiwu 57, dove risiedono anche minori disabili e dove i problemi di funzionamento degli ascensori sono più volte stati segnalati.

Intanto, sempre al rione Concordia, sono partiti gli interventi di Atc di sistemazione delle aree verdi di propria comptenza: taglio erba, abbattimento di piante pericolanti e (sperano i residenti) anche la sistemazione delle panchine dei giardinetti, ormai ridotte in condizioni pessime.