Amazon per il reparto di pediatria del Sant'Andrea

Nell’ambito dell’iniziativa Amazon Goes Gold a sostegno della lotta ai tumori dell’infanzia, Amazon ha effettuato una donazione a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Un gruppo di dipendenti del centro di distribuzione di Vercelli si è recato all’ospedale dove sono stati consegnati gli articoli selezionati dai responsabili dell’ente. L’ordine, effettuato tramite un buono su Amazon.it, includeva del materiale utile alle attività quotidiane del reparto di pediatria.

“Ringrazio Amazon - ha detto il direttore generale dell’Asl di Vercelli, Chiara Serpieri - per la sensibilità mostrata nei confronti della nostra pediatria. Ogni gesto, anche quello più semplice, può avere un grande impatto per i nostri piccoli pazienti specie se costretti a un ricovero per un tempo più lungo. La sinergia pubblico-privato ha un grande valore per la sanità ed è in questo caso ancor di più sinonimo di una sinergia significativa con il territorio vercellese”.

“Tutti, dalla direttrice del reparto, ai medici e al personale di sala, erano entusiasti della nostra visita e del contributo ricevuto da Amazon” ha commentato Valentina Oliva, dipendente del centro di distribuzione di Vercelli e membro del comitato Amazon nella Comunità, “Hanno anche tratto ispirazione da una delle nostre iniziative di Amazon Goes Gold e deciso di organizzare una giornata ‘pigiamosa’ in reparto!”.

Le donazioni continueranno nelle prossime settimane: i centri di distribuzione, i centri di smistamento, i depositi di smistamento e le altre sedi Amazon in Italia contribuiranno a sostenere strutture sanitarie e associazioni che si occupano di aiutare bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Come gesto di solidarietà, migliaia di dipendenti Amazon si sono recati nei giorni scorsi al lavoro in pigiama, in Italia e in tutta Europa, Nord America, Australia e Giappone. Il pigiama, infatti, è la 'divisa' che ogni bambino indossa nella sua battaglia quotidiana contro il tumore.